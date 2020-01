Festeggiamenti di Sant’Antonio a Bagnaia, occhio ai divieti

Comune - Tra gli altri il divieto di sosta in piazza XX Settembre fino alle 14 del 17 gennaio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate che si svolgeranno il 16 e il 17 gennaio a Bagnaia, è stata emessa l’apposita ordinanza (polizia locale n. 775 del 28/12/2019) con i vari provvedimenti in merito al traffico e alla sosta veicolare. Queste le principali disposizioni:

– piazza XX Settembre, divieto di sosta fino alle 14 del 17 gennaio;

– via J. Barozzi e via Giambologna, divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta, dalle 7 alle 00 del 16 gennaio;

interdizione della circolazione veicolare il 16 gennaio dalle 17 fino a cessata necessità nel tratto compreso tra viale Fiume – intersezione strada Pian del Cerro – fino a via Cardinal De Gambara, altezza largo Calisti; stesso provvedimento a partire dalle 16 su viale Fiume, nel tratto compreso tra l’immissione al parcheggio di piazza del Ponte e piazza XX Settembre; in quest’ultimo tratto è previsto il divieto di circolazione anche il giorno 17 gennaio dalle 10 alle 13.

Tra gli altri provvedimenti:

strada Pian del Cerro (per i veicoli provenienti da viale Fiume), istituzione del senso unico con deviazione in via Quadrani il giorno 16 gennaio, dalle ore 17 alle 00

divieto di circolazione degli autobus privati e del trasporto pubblico locale in piazza XX Settembre, dalle 7 alle 00 dei giorni 16 e 17 gennaio; deviazione del percorso di andata della linea 6, corsa lunga, da viale Fiume direttamente in via S. Anna e istituzione del capolinea della linea 6, corsa breve, in viale Fiume, intersezione strada Pian del Cerro;

divieto di sosta intersezione viale Fiume, via S. Anna e strada Pian del Cerro, dalle 7 alla mezzanotte dei giorni 16 e 17 gennaio, al fine di consentire la fermata del bus della linea (breve e lunga) n. 6.

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono consultabili al sito www.sacrofuocosantantonio.it . L’accensione del sacro fuoco avverrà in piazza XX Settembre il 16 gennaio alle 18,30. Venerdì 17 gennaio alle 10 e alle 12, in piazza XX Settembre, la celebrazione della santa messa e la benedizione degli animali.

Comune di Viterbo

13 gennaio, 2020