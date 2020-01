Finass Viterbo, prima prova regionale del Trofeo giovanile di cross

Sport - Atletica leggera - L'evento si è svolto all'impianto delle Capannelle - Quattro le squadre presentate

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta domenica 26 gennaio 2020 a Roma nell’impianto delle Capannelle la prima prova regionale del Trofeo giovanile di cross, manifestazione di corsa campestre che ha messo di fronte tutte le società con i loro giovanissimi atleti del Lazio.

Guidati dai tecnici Umberto Battistin, Linda Misuraca e Federica Gregori erano presenti anche le quattro squadre della categoria Ragazzi/e e Cadetti/e della Finass assicurazioni Atletica Viterbo che si sono confrontati nelle gare mattutine con i coetanei della regione, conseguendo buoni risultati individuali e di squadra.

Nono posto in classifica su 30 squadre presenti con 130 partecipanti al via per i Ragazzi, guidati dal 30esimo posto di Enrico Bossi, 33esimo di Riccardo Paoluzzi, 47esimo Simone Nicolardi, 62esimo Michele Fastella, 80esimo Cristian Pagnottella e 93° Emanuele Mattielli.

Dodicesimo posto per le Ragazze su 32 squadre presenti e 120 partecipanti con 38esimo posto per Sara Cianchelli, 76esimo Michela Castagna e 80esimo Aurora De Giovanni.

Diciottesimo posto per i Cadetti su 29 squadre con 120 atleti al via con 56esimo Alessio Cavarretta, 59esimo Alessandro De Marchis, 73esimo Filippo Rocchetti e 76esimo Yuri Fantacchiotti.

Sesto posto per le Cadette con buone prove di Veronica De Santis al 12esimo posto, Domiziana D’Ottavio 19esimo posto e 53esimo di Giulia Mecarini.

Ai giovani della Finass i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca e soprattutto ai tecnici che hanno saputo con lavoro paziente, presentare le 4 squadre al completo all’importante prova regionale.

Finass assicurazioni Atletica Viterbo

