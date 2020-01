Focarone e cena in cantina per festeggiare Sant’Antonio abate

Canepina - Tutto pronto per le celebrazioni

Condividi la notizia:











Canepina – Come da tradizione Canepina il 17 gennaio festeggia Sant’Antonio abate.

La festa inizia tre giorni prima con il Triduo di preparazione alla festa (quest’anno il tema è sulle virtù teologali: fede, speranza e carità). In questi giorni è stata distribuita, casa per casa, la “ciambella di S. Antonio” grazie a dei volontari parrocchiali il cui ricavato andrà alla parrocchia.

Il 16 sera la pro loco organizza un “Focarone” al Piazzale I Maggio, (antistante la Chiesa di San Michele Arcangelo) e il “Comitato Festeggiamenti Santa Corona” una cena nella propria cantina. Il 17, giorno della festa del santo, alle 6,30 del mattino verrà celebrata la messa.

I momenti cardine della festa sono la messa, animata dal Coro parrocchiale, alle 9,30 con l’arrivo dell’ antica statuetta ospitata durante l’anno da una famiglia residente in paese. Saranno presenti i collaboratori Fra’ Alessandro e padre Fidel come confessori. Quest’ anno ospitata dalla residenza per anziani Santa Corona e sarà presa dall’Azione Cattolica.

Al termine della messa la festa continua con i tradizionali giri della statuetta per il paese su un camion addobbato a festa e accompagnato dai cavalieri a cavallo.

Al termine di questi giri la statua viene consegnata alla nuova famiglia che la ospiterà fino al 17 gennaio 2021 e il parroco don Gianluca impartirà la santa benedizione su tutti gli animali presenti. Alle 17 ci sarà la preghiera dei Vespri come ringraziamento.

Don Gianluca Scrimieri

Condividi la notizia:











16 gennaio, 2020