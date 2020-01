Follia in viale Capocci, auto sorpassa con la doppia striscia continua e attraversa l’incrocio col rosso

Anche tu redattore - Sfiorata la strage nei pressi di piazza del Teatro, a Viterbo - FOTO E VIDEO

Viterbo – Molto probabilmente andava di fretta, ma avrebbe potuto fare una strage.

Follia ieri mattina in viale Raniero Capocci, a Viterbo. Un’auto, una Volkswagen bianca, per evitare il traffico in direzione piazzale Antonio Gramsci supera le macchine incolonnate con la doppia striscia continua: ha invaso la corsia opposta, quella in direzione piazza Francesco Crispi.

Le auto erano in fila perché era scattato il semaforo rosso. Ma la Volkswagen, non contenta del sorpasso con la doppia striscia continua, attraversa l’incrocio con via Fratelli Rosselli proprio con il semaforo rosso per immettersi in piazza del Teatro.

Il tutto è stato immortalato intorno alle 9,50 di ieri dalla dash cam, la telecamera per auto, di un lettore, che ha poi inviato il video alla redazione di Tusciaweb. “Se veniva qualcuno con lo scooter da piazza del Teatro lo ammazzava”, commenta il lettore.

In effetti la duplice infrazione, a dir poco azzardata, avrebbe potuto provocare una strage.

Dal filmato si vede anche la Volkswagen provenire da piazza Crispi a velocità sostenuta. Chi era alla guida per qualche istante si ferma dietro le auto incolonnate e apre lo sportello anteriore sinistro, poi il sorpasso con la doppia striscia continua e l’attraversamento dell’incrocio con il rosso.

11 gennaio, 2020