Formati i nuovi manutentori elicotteristi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per il sesto anno consecutivo, si è svolto presso l’istituto tecnico da Vinci di Viterbo il corso manutenzione elicottero AB206, iniziativa rivolta agli studenti del terzo e quarto anno del corso di costruzioni aeronautiche.

Gli istruttori sono stati individuati come sempre tra gli specialisti elicotteristi dell’associazione nazionale aviazione esercito (Anae) sezione “Muscarà” di Viterbo, personale esperto e qualificato, che per anni ha operato e volato su questo elicottero.

I ragazzi sono stati divisi in piccoli gruppi per avere un contatto più stretto con l’ istruttore, e si sono cimentati nelle principali operazioni manutentive e di controllo: smontaggio e manutenzione rotore di coda, controllo livelli motore Allison 250-C20B, applicazione dispositivi antisvitamento “aircraft safety wire”, guida e strumentazione di volo, smontaggio e manutenzione deriva di coda, ispezione prevolo e giornaliera, il tutto seguendo attentamente le procedure e istruzioni contenuti nei manuali di uso e manutenzione dell’ elicottero.

Una costante e preziosa collaborazione da parte degli specialisti Lucio Dossi, Leoluca Fratello, Gerolamo Cusmai, Mauro Chiani, Giuseppe Olimpieri, Pietro Petteruti, Giuseppe Mura, Salvatore De Vincentis, Guglielmo Zanon, che come sempre, con entusiasmo, dedizione e pazienza, hanno trasmesso i loro saperi agli studenti aeronautici.

Il progetto inoltre si inquadra nell’ attività di certificazioni moduli Lma (licenza di manutentore aeronautico) di cui l’istituto tecnico ha il riconoscimento Enac.

Un percorso quello aeronautico di primo livello per l’istituto tecnico, in quanto ha formato numerosi specialisti che operano sia nelle forza armate che nell’industria nazionale aeronautica e a anche numerosi studenti che hanno intrapreso la carriera universitaria in campo ingegneristico. Soddisfazione da parte del dirigente scolastico Luca Damiani e un ringraziamento particolare a chi si rende disponibile per collaborare con la nostra istitutuzione scolastica.

21 gennaio, 2020