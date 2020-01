“Fotovoltaico: urgente una regolamentazione nel settore delle rinnovabili”

Viterbo - Fdi chiede uno specifico consiglio provinciale

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Negli ultimi tempi è sotto gli occhi di tutti l’enorme sviluppo delle energie alternative, con una richiesta costantemente crescente di spazi soprattutto per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Di fronte a questo processo di diffusione incontrollata, che rischia di sfregiare in maniera irreparabile il nostro territorio, Fratelli d’Italia chiede una rapida e puntuale regolamentazione.

E’ per questo motivo che è stata presentata una richiesta per un consiglio provinciale sul tema ed una delibera con la quale si chiedono delle garanzie puntuali.

Innanzitutto l’area da destinare agli impianti non deve superare il 3% dell’intera superficie dei singoli comuni.

Sarebbe inoltre auspicabile un piano di regolamentazione energetico dove gli stessi comuni indichino le aree più idonee alla collocazione degli impianti localizzandoli in zone di minore impatto visivo.

Fratelli d’Italia chiede pertanto una presa d’atto della Provincia di fronte a questa tematica, un’azione che sia in grado di conciliare la difesa del territorio e, nello stesso, tempo, le esigenze imprenditoriali necessarie per uno sviluppo in termini economici.

Fratelli d’Italia – Viterbo

Condividi la notizia:











27 gennaio, 2020