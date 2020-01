Francesco Maugeri presenta “Una vita (stra)ordinaria”

Caprarola - L'incontro con l'autore sabato 1 febbraio alla biblioteca comunale

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 1 febbraio a Caprarola, presso la biblioteca comunale nel palazzo della Cultura (via Guido Bonafede), è in programma la presentazione del libro “Una vita (stra)ordinaria” di Francesco Maugeri, che dialogherà con Angelo Borgna. L’incontro avrà inizio alle 16,30.

Un vero e proprio tuffo nel passato per Francesco Maugeri che a Caprarola, dove ha abitato dal 1986 al 2004, ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. Un gradito ritorno in mezzo a persone di cui talvolta ha perso le tracce ma, certamente, non il ricordo.

Un momento importante attraverso il quale, a quasi trent’anni da alcuni eventi tragici narrati con molta delicatezza nel libro, Francesco potrà dire grazie ad una comunità che per lui e la sua famiglia è stata davvero straordinaria.

A sottolineare l’importanza del momento, la partecipazione del sindaco, Eugenio Stelliferi, che fu testimone e soccorritore, insieme ad altri generosi ragazzi, della tragedia che si consumò la notte di Pasqua del 1991 nell’appartamento in cui Francesco viveva con la famiglia. La notte durante la quale perse la vita il padre Corrado.

Francesco Maugeri è nato a Roma il 25 ottobre 1979. Ha vissuto a Caprarola dal 1986 al 2004. Consulente grafologo, è laureato in lettere moderne e filologia moderna. Vive in provincia di Viterbo e lavora presso l’Università degli Studi della Tuscia. Questa è la sua prima opera letteraria.

30 gennaio, 2020