Fratelli d’Italia, iniziata la campagna adesioni

Tuscania - A comunicarlo è il portavoce e vicesindaco Leopoldo Liberati

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – E’ iniziata la campagna adesioni a Fratelli D’Italia. A comunicarlo è il portavoce e vicesindaco Leopoldo Liberati.

“Il gruppo che io e Stefania Nicolosi rappresentiamo all’interno dell’amministrazione comunale è in continua crescita- spiega- questo in virtù della nostra coerenza e della lealtà politica dimostrate in questi anni e grazie alla competenza e l’intelligenza della nostra leader Giorgia Meloni.

In poco tempo abbiamo raggiunto risultati straordinari che spero sinceramente possono aiutare la nostra amata patria in un momento di svolta. A breve a Tuscania sarà costituito un circolo del partito aperto a tutti coloro che si riconoscono nei valori di FdI, invito pertanto la cittadinanza ad aderire al nostro gruppo.

Noi siamo a completa disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento. È nostra intenzione – conclude Liberati – fare un incontro a febbraio alla presenza del nostro parlamentare Mauro Rotelli ed altri esponenti del partito per illustrare iniziative e novità. Vi aspettiamo numerosi”.

Fratelli d’Italia Tuscania

20 gennaio, 2020