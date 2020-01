Civita Castellana - E' stato elitrasportato a Belcolle - Ferito anche un 70enne - Intervento di 118, polizia locale, vigili del fuoco e carabinieri

Civita Castellana – Frontale tra due auto, uomo incastrato tra le lamiere.

Incidente stradale nel pomeriggio a Civita Castellana. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una Jeep e una Peugeot 206 in località Fabrece sulla Nepesina.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Un 75enne, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dai vigili del fuoco arrivati sul posto. In gravi condizioni è stato elitrasportato a Belcolle.

Ferito anche un altro uomo di 70 anni portato all’Andosilla.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili urbani.

28 gennaio, 2020