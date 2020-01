Frontale, uomo estratto dalle lamiere

Faleria - Feriti due uomini e un ragazzina - Sul posto carabinieri e 118

Faleria – Frontale sulla provinciale 79, tre feriti. Uno è grave.

Ieri sulla strada che collega Faleria a Calcata, due auto, una Audi A4 e Range Rover, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sono rimasti feriti due uomini e una giovane ragazza di 14 anni.

Il più grave, un cinquantenne di Faleria alla guida della Audi A4, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Civita Castellana. Ed è stato portato all’ospedale Sant’Andrea a Roma. L’auto è andata distrutta.

L’altro uomo e la ragazzina, che si trovavano sulla Range Rover, sono stati portati al Gemelli



Sul posto i carabinieri, per i rilevamenti di rito, vigili del fuoco e il personale del 118

17 gennaio, 2020