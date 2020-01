Montefiascone – Intervento dei vigili del fuoco – Diversi abitanti sono scesi in strada allarmati dal forte odore - FOTO

Montefiascone – (m.m.) – Fuga di gas, paura nella frazione Mosse.

Una fuga di gas si è sviluppata ieri sera intorno alle 21 in via Verentana nella frazione Mosse a Montefiascone.

Da un tubo di un’abitazione, per cause in corso d’accertamento, è iniziato a fuoriuscire del metano.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno sentito un forte odore di gas nella strada.

Immediata la chiama ai vigili del fuoco di Viterbo intervenuti con una squadra e un’autopompa serbatoio.

I pompieri hanno iniziato a scandagliare abitazioni e palazzi in cerca della fuga di gas. Dopo circa un’ora è stata trovata la perdita che proveniva da un tubo.

Intanto diversi residenti sono scesi in strada allarmati dal forte odore di metano.

I vigili del fuoco hanno poi riparato il guasto.

Fortunatamente nessun danno a persone o cose ma soltanto tanta paura per i residenti della frazione.

23 gennaio, 2020