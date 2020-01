Vetralla - Paura nel centro storico - Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Vetralla – A fuoco appartamento a Vetralla.

Paura nel centro storico per un incendio divampato questa mattina poco dopo le nove in un appartamento.

Stando alle prime ricostruzioni una termocoperta avrebbe preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento e avrebbe scatenato il rogo che poi ha distrutto un’intera camera dell’appartamento.

Fortunatamente all’interno della casa in quel momento non c’era nessuno.

Le persone che si trovavano nelle vicinanze, vedendo provenire dall’appartamento una nuvola di fumo nero, hanno subito avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Vetralla. L’abitazione non avrebbe riportato danni strutturali.

14 gennaio, 2020