A fuoco stabilimento per riciclo dei rifiuti

Torino – A fuoco stabilimento per il riciclo dei rifiuti.

L’incendio si è sviluppato, per cause in corso d’accertamento, nella notte a Grugliasco in provincia di Torino.

Le fiamme hanno interessato uno stabilimento che ricicla i rifiuti.

A bruciare per tutta la notte enormi cataste di carta le cui fiamme erano visibili da chilometri di distanza.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre.

I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le fiamme.

Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’incendio.

11 gennaio, 2020