Fuorigrotta imbattuto in casa, per l’Active network una trasferta da brivido

Sport - Calcio a cinque - I viterbesi di Ceppi tentano l'impresa sul campo della seconda forza del girone - Il match domani alle 16

Napoli – (s.s.) – L’Active network tenta l’impresa.

L’incontro è in programma domani alle 16 al centro Fipav del quartiere di Fuorigrotta.

Avversario di turno la squadra allenata da Fabio Oliva, seconda forza del campionato e imbattuta tra le mura amiche dove ha conquistato sei successi e un pareggio in sette incontri.

Il primo posto del Real San Giuseppe è lontano cinque punti e la formazione napoletana non ha ancora abbandonato la rincorsa alla vetta e proprio per questo la 16esima giornata sarà molto impegnativa per i viterbesi.

Quarti in solitaria, gli uomini di David Ceppi tallonano il terzo posto del Cobà che garantisce l’accesso ai playoff dalla porta principale. Il -1 può spingere gli arancioneri oltre ogni limite e sarà interessante osservare l’atteggiamento in trasferta, su un parquet da brividi ma altamente stimolante.

La partita prenderà il via alle 16 e il tecnico dei viterbesi punterà forte su Cesar Sachet, terzo miglior marcatore del girone B con 19 centri e mattatore nel 7-0 alla Mirafin di sabato scorso con una tripletta. Stasera occhi puntati su Lazio – Cobà mentre domani attenzione anche a Ciampino Anni Nuovi – Olimpus Roma e Mirafin – Italpol con la prima e l’ultima che seguono da vicino la quarta piazza.

24 gennaio, 2020