Milano - I ladri avrebbero rubato lingotti d'oro, gioielli, Rolex e monete da collezione

Condividi la notizia:











Milano – Furti in appartamento e in un negozio, bottino da 650mila euro.

È il bilancio di due furti avvenuti in un appartamento e in un negozio di abbigliamento a Milano.

Il bottino complessivo ammonterebbe a 650mila euro.

Nello specifico i ladri hanno svaligiato l’appartamento aprendo la cassaforte con una fiamma ossidrica portando via 200mila euro in lingotti d’oro, centomila euro in monete da collezione, 50mila in gioielli e 35mila in orologi Rolex.

Invece il bottino derivante dal furto al negozio d’abbigliamento nel Quadrilatero della Moda ammonterebbe a circa 300mila euro.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

Condividi la notizia:











3 gennaio, 2020