Rubati due motori marini

Marta – Furto nella notte a Marta.

Alcune persone sono entrate in una rimessa per le barche e avrebbero rubato due motori marini.

Non si sa ancora in quanti abbiano partecipato al furto. Avrebbero agito indisturbati per poi fuggire con il materiale.

Ancora da quantificare il valore della merce rubata.

Il proprietario, una volta scoperto il furto, ha avvisato i carabinieri che si stanno occupando del caso.

30 gennaio, 2020