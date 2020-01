Fusco & co: “Giù le mani dai bambini”

Elezioni - Il senatore leghista con Evangelista, Salcini e alcuni sostenitori a Bibbiano per la manifestazione con Salvini a sostegno della candidatura di Borgonzoni

Bibbiano – “Giù le mani dai bambini”. È il grido unanime emerso dalla piazza di Bibbiano dove ieri con Matteo Salvini e la candidata leghista per la Regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, erano presenti esponenti dalla Tuscia guidati dal senatore Umberto Fusco.

Il segretario della Lega ha ribadito che “faremo tutto il possibile per avere giustizia, la politica non dovrebbe dividersi su questo. W i bambini di qualsiasi età e colore. Grazie a voi per questa piazza”.

A pochi metri di distanza, la manifestazione delle Sardine.

Con Fusco c’erano anche Ludovica Salcini e Stefano Evangelista, i simpatizzanti del gruppo Lega, Mauro Catasca, Luigi Taraddeo, Claudio Giannini e altri sostenitori.

Nel corso della manifestazione, è stato lasciato spazio alle testimonianze delle famiglie coinvolte. Sul palco poi, non erano presenti simboli di partito per rispetto alla vicenda.

Al termine, Salvini prima e Borgonzoni poi hanno concluso, promettendo di fare ulteriore chiarezza sulle vicende e dare giustizia alle famiglie.

24 gennaio, 2020