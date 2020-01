Gattino intrappolato per giorni su un terrazzo

Montefiascone - È stato salvato dalle guardie ecozoofile

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Nella tarda serata di ieri è pervenuta una chiamata alla centrale delle guardie ecozoofile di Montefiascone, nella quale si richiedeva un intervento urgente per salvare un gattino che da giorni era intrappolato in un terrazzo non potendo riuscire più a scendere.

I volontari, subito attivati dal presidente Andrea Maiucci, si sono recati sul posto muniti di scala e piattaforma e hanno portato in salvo il gattino.

L’intervento, andato a buon fine, è durato circa mezz’ora e ha visto impegnati quattro volontari.

Infine l’animale è stato riconsegnato al proprietario, il quale ha ringraziato per la tempestività nell’intervenire.

Guardie ecozoofile Montefiascone

30 gennaio, 2020