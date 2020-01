Gianluca Biffaroni lascia la Lega per Fratelli d’Italia

Orte - L'ex coordinatore provinciale giovanile spiega l'addio al Carroccio in una nota: "A livello locale hanno primeggiato egoismo e confusione"

Orte – L’ex coordinatore provinciale giovanile e membro del direttivo provinciale e comunale della Lega, Gianluca Biffaroni, lascia il Carroccio per passare a Fratelli d’Italia. “A livello territoriale hanno primeggiato egoismi, scelte sbagliate, modi di far politica confusionari e non proficui per la Lega e per chiunque ne venisse coinvolto” scrive in una nota.

Questo il testo completo della nota di Biffaroni.

“Sono stati mesi in cui ho dedicato il mio tempo a capire cosa fosse meglio fare, quale fosse la scelta migliore da prendere per me e per il mio modo di interpretare la politica.

Da oggi, ufficializzo il mio ingresso in Fratelli d’Italia, decisone che ho maturato nel tempo. Senza dimenticare il mio passato, senza rimpianti e senza rancore, dico tranquillamente che non ero più compatibile con il modo di far politica della Lega a livello territoriale.

Sono entrato nella Lega quando eravamo meno di dieci in un tutta la regione, essendo uno dei primi a credere nel progetto e nel futuro del partito. Col passare del tempo la Lega è cresciuta, ci siamo tolti molte soddisfazioni a livello nazionale, ma non a livello territoriale, dove a primeggiare sono stati gli egoismi, scelte sbagliate, modi di far politica confusionari e non proficui per la Lega e per chiunque ne venisse coinvolto.

Detto questo non guardo più al passato. Ringrazio chi mi è stato vicino, le tante belle persone conosciute, ma da oggi per me inizia un nuovo percorso.

La scelta di entrare in Fratelli d’Italia è stata condizionata dalla passione che ho per la politica e per la voglia di impegnarmi in prima persona in un contesto ben organizzato, con valori forti, con idee di futuro e di partito che mi rappresentano in pieno. Il mio auspicio è che io possa essere un valore aggiunto al partito, a partire proprio da Orte.

Fratelli d’Italia, grazie al lavoro svolto dal coordinamento, ha dimostrato di saper lavorare bene e di essere un punto di riferimento per il centro destra ortano.

Ringrazio Mauro Rotelli, il consigliere provinciale Gianluca Grancini, il coordinatore locale Diego Bacchiocchi e tutti i militanti di Fratelli d’Italia per avermi accolto al meglio. Ricambierò la loro fiducia garantendo il massimo impegno, come ho sempre fatto”.

Gianluca Biffaroni

27 gennaio, 2020