“Ginecologia, un team di successo perché batte con un solo cuore”

Anche tu redattore - Viterbo - Ospedale di Belcolle - I ringraziamenti della neomamma Daniela Ghergo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Scrivo questo articolo perché molto spesso si sente parlare di malasanità. Io invece avendo avuto un’esperienza positiva all’ospedale Belcolle di Viterbo, nel reparto di ginecologia e ostetricia, voglio farlo sapere.

Sono un’infermiera che lavora in questo nosocomio e conoscevo bene la professionalità dell’équipe di ginecologia e ostetricia, ma viverla a stretto contatto come paziente mi ha fatto capire altre cose. Professionali sì, ma con un cuore grandissimo! Ognuno di loro ama il proprio lavoro.

Il 3 gennaio è nata la mia meravigliosa bambina Sara e le ostetriche che hanno accompagnato me e il mio compagno in questo percorso sono state quattro. Ogni parto è a sé e il mio è stato un po’ lungo.

Inizio con il ringraziare l’ostetrica Rossella che mi è stata vicino durante la notte con consigli di chi ha esperienza e amore per la professione. Angela, che ha dato a lei il cambio la mattina, con la sua calma e tranquillità ha reso i dolori meno forti. Annalisa, fantastica ragazza, non mi ha lasciato mai e mi ha supportato e sopportato sperando che fosse lei a far nascere Sara ma la cosa si è prolungata. È arrivata infine Roberta, donna con uno sprint che solo lei ha: è entrata in stanza come un fulmine per darmi la forza nelle ultime spinte, ed è stato grazie a ognuna di loro che è nata la nostra principessa.

Ringrazio anche le altre ostetriche, sempre presenti nei giorni di degenza con consigli sull’allattamento e gestione del neonato e sempre pronte a rispondere a ogni mia domanda; tutta l’èquipe infermieristica, ma soprattutto Tania, amica e professionista fantastica che mi ha accompagnato fino alla nascita di Sara incoraggiandomi con amore; il nido e i pediatri, sempre disponibili e attenti a ogni mia esigenza di neomamma; le oss, sempre presenti a ogni mia necessità; l’èquipe medica, professionale e disponibile.

Soprattuto ringrazio il professor Giorgio Nicolanti per l’accuratezza, la professionalità e l’esempio che dà ogni giorno alla sua formidabile équipe, di cui deve esserne fiero e orgoglioso. Il suo team ha successo perché batte con un solo cuore.

Daniela Ghergo



Condividi la notizia:











13 gennaio, 2020