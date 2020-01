Giorgia Meloni: “Ho paura per mia figlia, la notte non dormo”

Roma - La leader FdI in tribunale testimonia contro stalker arrestato lo scorso luglio

Roma – “Ho paura per mia figlia, ha appena 3 anni. La notte non dormo per questa vicenda”. Giorgia Meloni testimonia al processo contro l’uomo arrestato lo scorso 31 luglio che la perseguitava e ora ai domiciliari.

Secondo quanto riportato la leader di Fratelli d’italia nel procedimento in cui è parte civile, l’uomo sosteneva che la figlia di Meloni gliel’avesse strappata, che era sua e sarebbe tornato a prenderla a Roma.

Durante il processo, Meloni ha ricostruito la vicenda, raccontando il suo stato d’animo d’apprensione, vivendo molto spesso fuori Roma.

“Lo stato d’ansia è cresciuto – ha detto Meloni – ho dovuto prendere cautele e la baby sitter non bastava più per controllare mia figlia”.

