Giornata del ringraziamento, occhio ai divieti

Festa di Sant'Antonio Abate - Domenica 19 gennaio la tradizionale sfilata dei mezzi agricoli e dei cavalli per le principali vie e piazze di Grotte Santo Stefano

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giornata del ringraziamento a Grotte Santo Stefano domenica 19 gennaio. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, tradizionalmente abbinata alla festività di Sant’Antonio, nell’ambito della quale è prevista la sfilata dei mezzi agricoli e dei cavalli per le principali vie e piazze di Grotte Santo Stefano, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, a partire dalle 8 di domenica 19 gennaio in piazza Dalmazia (Magugnano), via della Stazione, via Sicilia, via Asmara, via delle Grazie, via del Gioco, piazza dell’Unità, piazza del Centarello.

Dalle 9,30 inoltre potrebbero verificarsi interruzioni e deviazioni del traffico veicolare lungo il percorso interessato dalla manifestazione (ord. n. 36 del 16/1/2020, polizia locale).

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











17 gennaio, 2020