Giornata della memoria, attenzione alla viabilità in centro

Viterbo - Lunedì 27 gennaio per consentire lo svolgimento delle iniziative

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per consentire il regolare svolgimento delle iniziative promosse per il Giorno della Memoria dall’istituto comprensivo L. Fantappiè, con il patrocinio del Comune e della Prefettura di Viterbo, e la collaborazione della cooperativa Gli Aquiloni, partner della Fondazione Exodus nel progetto “Donmilani2: Ragazzi Fuoriserie, sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare.

Tra questi, si segnala per lunedì 27 gennaio il divieto di sosta con rimozione dalle 8 fino a cessata necessità in via della Verità n. 21/23.

Nello stesso punto, a partire dalle 9,15, potrà essere interdetta la circolazione veicolare, limitatamente alla durata della cerimonia. Dalle 9,50, lungo il percorso interessato dalla marcia dei ragazzi, ovvero via della Verità, piazza L. Concetti, via dell’Orologio Vecchio, piazza delle Erbe, via Roma e piazza del Plebiscito, potrebbero verificarsi interruzioni e deviazioni del traffico.

Dalle 10,10, infine, potrebbe essere interdetta la circolazione veicolare in via Cavour e piazza del Plebiscito, con deviazioni rispettivamente su via Saffi e via delle Fabbriche, e su via Annio, sempre limitatamente alla durata della manifestazione (ord. n. 48 del 24/1/2020, polizia locale).

Comune di Viterbo

26 gennaio, 2020