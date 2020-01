“Giorno della memoria, siamo tutti invitati a un’assunzione di responsabilità”

Viterbo - Peppe Sini in ricordo delle vittime della Shoah

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 27 gennaio è il giorno in cui l’umanità intera fa memoria delle vittime della Shoah.

Esse ci convocano a una presa di coscienza, e a un’assunzione di responsabilità.

I campi di sterminio ci hanno rivelato ciò che degli esseri umani possono fare di altri esseri umani. La memoria di quell’orrore irrevocabile e immedicabile ci chiede di agire affinché esso non possa ripetersi mai più.

Quella violenza assoluta va contrastata con un’opposizione assoluta. A ogni violenza occorre opporre la non-violenza, che è la lotta la più nitida e intransigente, la più concreta e coerente, contro ogni violazione della dignità umana.

Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla dignità, alla solidarietà. Salvare le vite è il primo dovere. La massima della tua azione sia: agisci nei confronti delle altre persone così come vorresti che le altre persone agissero verso di te.

Sii tu l’umanita come dovrebbe essere.

Nel ricordo delle vittime della Shoah agisci oggi, con la forza della verità, con la scelta della non-violenza, contro la guerra e tutte le uccisioni, contro il razzismo e tutte le persecuzioni, contro il maschilismo e tutte le oppressioni.

Nel ricordo delle vittime della Shoah agisci oggi, con la forza della verità, con la scelta della non-violenza, in difesa dei diritti umani di tutti gli esseri umani, in difesa dell’intero mondo vivente.

Inverala tu l’umanità dell’umanità. Soccorrere, accogliere, assistere ogni persona bisognosa di aiuto. Siamo una sola umanità in un unico mondo vivente casa comune dell’umanità intera. Ogni vittima ha il volto di Abele.

Peppe Sini

Centro di ricerca per la pace

Gli appuntamenti del giorno della memoria

Alle 9,30 il sindaco Giovanni Arena deporrà una corona in via della Verità. Seguirà alle 9,45 la marcia dei ragazzi per le vie del centro storico e alle 10 in piazza del Plebiscito il lancio di palloncini. Al termine, alle 10,30 nella sala Regia del comune, ci sarà l’evento commemorativo dedicato alla giornata della memoria, curato dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Luigi Fantappiè

Alle 9,30 all’università degli studi della Tuscia, negli spazi di Santa Maria in Gradi, verrà scoperta la targa di commemorazione dei 12 ebrei detenuti nel carcere di Santa Maria in Gradi, attuale sede dell’ateneo di Viterbo

Alle 10,15 all’università degli studi della Tuscia, nell’aula magna di Santa Maria in Gradi, ci sarà un incontro dedicato alla Shoah a Viterbo con la partecipazione di ricercatrici e ricercatori dei dipartimenti Disucom e Distu dell’ateneo della Tuscia

Alle 11,30 verrà inaugurata, nella sala espositiva di palazzo Anselmi della provincia di Viterbo, la mostra “Omocausto -Lo sterminio dimenticato degli omosessuali”

Condividi la notizia:











27 gennaio, 2020