Giovane Tuscia, per l’Epifania proiezione di “Frozen II”

Viterbo - Il consueto evento dell'associazione giovanile si svolgerà nella mattina del 6 gennaio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Torna la Befana tricolore ad animare l’Epifania di molti giovani cittadini viterbesi.

L’ormai tradizionale iniziativa della mattina del 6 gennaio, promossa dall’associazione giovanile di promozione sociale Giovane Tuscia, prevedrà quest’anno la proiezione del film di animazione “Frozen II – Il segreto di Arendelle”, sequel del celebre capolavoro Disney campione di incassi in tutto il mondo.

Inoltre, come da sempre è nella tradizione viterbese della Befana Tricolore, sarà anche l’occasione per sollecitare un momento di solidarietà tra pari. Ogni bambino che parteciperà alla proiezione del film, infatti, potrà portare giocattoli usati (in buon stato) da donare a suoi coetanei meno fortunati di lui. E’ da sempre tra gli obiettivi di Giovane Tuscia quello di promuovere la cultura della solidarietà, soprattutto presso le giovani generazioni.

Per il terzo anno consecutivo è inoltre confermata la collaborazione con l’associazione “Natale 365” che nasce dalla volontà del giovane Giuseppe De Lillo, scomparso prematuramente a dicembre 2017 e che ha lo scopo di portare lo spirito del Natale, quale donazione di se stessi per gli altri, 365 giorni l’anno.

Non possiamo, anche quest’anno, non ringraziare i soggetti privati che hanno desiderato garantire il proprio sostegno all’iniziativa quali la Cassa Edile di Viterbo, VM Group, Eurostudio Sabatini, Condominio.it e Red rose cafè.

“Partecipare alla proiezione del film presso il CineTuscia Village di Vitorchiano è semplice – chiosano i ragazzi di Giovane Tuscia -. Basterà munirsi del biglietto d’ingresso, obbligatorio e totalmente gratuito, che sarà distribuito il giorno 4 gennaio dalle 17 al Red rose cafè di piazza San Sisto a Viterbo”.

Associazione Giovane Tuscia

3 gennaio, 2020