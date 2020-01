Viterbo - Davide Argentieri e Daniele Mautone della ViterDino eventi raccontano la mostra allestita nel cuore della città dei papi: "La grande partecipazione ci fa capire che l'evento è qualcosa di bello per tutti, di inclusivo"

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Era glaciale, puntiamo a 15mila visitatori”. Sono soddisfatti e pieni di entusiasmo Davide Argentieri e Daniele Mautone della ViterDino eventi. Sono loro gli organizzatori dell’Era glaciale, la mostra allestita nelle scuderie Alessandro IV in piazza San Lorenzo, nel cuore della città dei papi.

L’esposizione è un vero e proprio percorso didattico dedicato all’approfondimento del lungo periodo di tempo della storia climatica della Terra in cui si registrò un forte sviluppo delle calotte glaciali sulla superficie terrestre, dovuto a un generale abbassamento della temperatura media globale.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

L’Era glaciale è stata inaugurata lo scorso 23 novembre e resterà aperta fino al 16 febbraio. Per la ViterDino eventi questa è la seconda iniziativa. L’anno scorso la mostra sui Dinosauri ha raggiunto i 20mila visitatori. Oggi però è tanta la soddisfazione anche per l’Era glaciale.

Viterbo – Davide Argentieri e Daniele Mautone della ViterDino eventi

“Con i dinosauri abbiamo avuto un successo straordinario – racconta Daniele -. A fine evento avevamo avuto 20mila visitatori. Oggi con l’Era glaciale siamo arrivati a quasi 12mila e 500 visitatori. Un numero che per noi è un successo anche perché sotto le feste abbiamo combattuto simpaticamente una battaglia contro il Natale e quindi contro manifestazioni come la Casa di babbo natale, il presepe o comunque altre iniziative che per i bambini hanno un sapore magico. Possiamo quindi dire che l’idea di arrivare a una chiusura con 15mila visitatori ci rende davvero entusiasti. Senza pensare poi che con solo due eventi, la mostra sui Dinosauri e l’Era glaciale, potremmo arrivare a 35mila visitatori. Soltanto in cinque, io, Davide, Erica Orsini e le nostre compagne, abbiamo portato a Viterbo 15mila visitatori. Questa è per noi una grande vittoria“.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

Una mostra che ha attirato visitatori da tutta Italia e anche dall’estero. E se poi a rispondere sono anche i viterbesi, l’entusiasmo è doppio. “Tante persone arrivano dal centro e nord Italia. Tanti anche i turisti – aggiunge Davide –. Nel post Natale sono però venuti a trovarci anche molti cittadini viterbesi. In particolare nell’ultimo weekend abbiamo avuto oltre 400 visitatori provenienti dalla città. Il fatto che Viterbo stia rispondendo all’evento ci rende veramente orgogliosi. A questo punto sognare i 15mila visitatori è lecito”.

Viterbo – I laboratori della mostra

L’esposizione, dopo l’allestimento di Mosca e di Vienna, è per la prima volta in Italia. La città dei papi ospita quindi una mostra unica nel suo genere. Tre le sale espositive. La prima sala è dedicata a una giornata “tipo” nell’era glaciale con sei scene di vita dei nostri antenati. Nella seconda è protagonista la caccia e Lyuba, la fedele ricostruzione di femmina di piccolo mammut deceduta c. 41.800 anni fa all’eta di 30-35 giorni, ricostruita nell’esatta posizione e atteggiamento in cui fu rinvenuta. L’ultima è poi dedicata a Charles Darwin, biologo e padre della teoria evoluzionista.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

A prenotare la visita sono anche molte scuole, a cui è riservata anche l’attività dei laboratori. Il primo è un approfondimento che insegna ai bambini come realizzare gioielli preistorici. Il secondo prevede la realizzazione di una borsa a tema Era glaciale. Entrambi permettono di realizzare piccole creazioni da portare a casa come ricordo.

“In questi giorni – racconta Davide – abbiamo avuto la visita di tante scuole. Tanti istituti si stanno ancora prenotando. Soltanto mercoledì scorso sono entrati 171 bambini in una sola visita. Ad oggi possiamo dire che con le scuole siamo vicino alle 3mila entrate. Un numero, parlando esclusivamente degli istituti scolastici, che ha superato la mostra dei dinosauri dello scorso anno”.

Viterbo – I disegni dei bambini lasciati alla mostra

Tutti i visitatori possono lasciare traccia del loro passaggio. Nell’ultima sala è infatti possibile colorare e lasciare un disegno che viene esposto. Sono oltre mille quelli presenti. “Mi piace molto l’Era glaciale! Perché ho visto un sacco di animali sopravvissuti”, scrive qualcuno . E ancora: “E’ stato bellissimo, vorrei tornare ancora”, aggiunge qualcun altro.

Viterbo – Un disegno di un bambino che ha visitato l’Era glaciale

“Vedere i ringraziamenti dei bambini ci fa capire che anche una piccola iniziativa può diventare un momento di ritrovo, di unione e di confronto – dice Daniele –. Per noi il loro sorriso a fine visita è il nostro successo. La soddisfazione è il poter coinvolgere tutti, grandi e piccini. Ma non solo. Questo fine settimana infatti abbiamo in programma la visita di tre gruppi con ragazzi che hanno delle disabilità. Per noi la vera soddisfazione è poterli accogliere e poter dire ‘regalateci la vostra gioia’. Questa grande partecipazione ci fa capire che l’evento è qualcosa di bello per tutti, di inclusivo”.

Viterbo – Un disegno di un bambino che ha visitato l’Era glaciale

Nel percorso della mostra sono incluse anche delle teche dove sono esposti fossili originali e riprodotti. Tra gli originali c’è il dente molare di mammut, la mascella del cinghiale, la zampa dell’orso e diverse punte di freccia originali. In una sala è poi presente una vasca in cui i bambini possono scavare nella sabbia per cercare le ossa e indovinare a quale parte del mammut corrispondano.

“Ma sono veri?”, questa è la domanda più frequente che i bambini rivolgono a Davide e Daniele nel momento in cui osservano i fossili. Domande spontanee e curiose a cui gli organizzatori rispondono fornendo anche nozioni scientifiche o dati storici.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

Nel racconto di Davide e Daniele c’è l’entusiasmo, l’amore per la propria città e l’energia di chi non vuole fermarsi. “Non possiamo non ringraziare tutti coloro che sono venuti a trovarci e la nostra squadra collaudata con Archeoares e la Tenuta di Sant’Egidio – dice Daniele –. Tutti i nostri collaboratori stanno lavorando con il cuore dal primo giorno di apertura. Organizzare L’Era glaciale, ma anche la mostra precedente, ci ha dato una grande gioia. Ci sentiamo gratificati perché la gente ci ringrazia. Ovviamente c’è anche qualche critica, ma prevale comunque il complimento per l’organizzazione, le spiegazioni fornite, i laboratori”.

“Questa energia – spiega Davide – ci dà la carica per essere pronti per una nuova avventura. Abbiamo già un’altra idea in mente. Stiamo già lavorando a un nuovo progetto anche se dobbiamo ancora stabilire tempi e location”.

Viterbo – I laboratori della mostra

Un progetto ancora top secret, ma che la ViterDino eventi si appresta a organizzare. “L’idea di poter arrivare, con due eventi, a circa 35mila visitatori ci riempie di gioia ma ci carica anche di responsabilità – conlude Daniele –. Questi numeri vogliono dire che stiamo piacendo, che stiamo crescendo, ma che dobbiamo anche avere grande rispetto per Viterbo, i viterbesi, la provincia e i turisti perché dobbiamo dare loro sempre qualcosa di speciale”.

Maurizia Marcoaldi

Multimedia – Gallery: L’Era glaciale

ORARI

Il Sabato, Domenica e Festivi dalle 10 alle 19

Dal 23 Novembre al 20 Dicembre 2019 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

Dal 21 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 dalle 10 alle 19

Dal 7 Gennaio 2020 al 16 Febbraio 2020 dal Lunedì al Venerdi dalle 9 alle 13 (Sabato e Domenica dalle 10 alle 18)

BIGLIETTI

Costo ingresso: € 6,00

Ridotto bambini: € 5,00 (dal metro di altezza ai 12 anni)

La biglietteria chiude 45 minuti prima.

Scuole e Gruppi € 4,00

Biglietti online – www.liveticket.it/viterdinoeventi

SCUOLE

Per le scuole il biglietto di ingresso agevolato è di € 4,00 a studente.

Offriamo inoltre un servizio di visita guidata (+ 3€) e laboratori tematici (+ 5 € a laboratorio)

Pronto Scuole: scrivere a info@museocolledelduomo.com

tel. 351 5401829 (la segreteria didattica risponde dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA MAIL info@museocolledelduomo.com. É necessario indicare:

-Nome e Grado dell’Istituto Scolastico

-Classe

-N. dei partecipanti (se presenti H)

-Servizio scelto: ingresso autonomo; visita guidata; laboratorio

-Nome, cognome e contatto telefonico di un insegnante referente

Le attività didattiche vengono svolte dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00. Per richieste extra fuori orario va richiesto apposito preventivo.

___

VISITE GUIDATE PER GRUPPI

È possibile usufruire del servizio di visita guidata previa prenotazione.

Le visite sono rivolte ai gruppi organizzati (min. 15 pax). L’orario di visita dovrà essere comunicato dal cliente restando comunque all’interno degli orari della mostra (ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura). Per richieste extra orario va richiesto apposito preventivo.

Costi

5,00 € oltre il ticket di ingresso per persona. Gratuito per i bambini sotto il metro di altezza.

Prenotazioni

Per motivi organizzativi è possibile effettuare le prenotazioni fino a 24 ore prima del giorno di visita.

Le prenotazioni vanno inoltrate a info@museocolledelduomo.com indicando:

– Numero di partecipanti (es. 45 persone)

– Giorno e ora di arrivo (es. lunedì 9 dicembre ore 16.30)

– Nome e contatto telefonico di un referente (es. Marco Rossi, tel…..)

INFO UTILI

– Le persone con disabilità motoria avranno un ingresso riservato da Via San Clemente privo di barriere architettoniche.

– Dovranno obbligatoriamente concordare giorno ed orario di arrivo al seguente numero 3293031353 fornendo i propri dati e quelli dell’eventuale accompagnatore.

– L’ingresso è gratuito per la persona con disabilità e per il proprio eventuale accompagnatore.

– Via San Clemente si può raggiungere in auto dalla Porta di Valle Faul, proseguendo per Via Sant’Antonio

viterdino.eventi@gmail.com

Pronto Scuole tel 351 5401829 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00); è possibile scrivere a info@museocolledelduomo.com

Info Line: tel. 3405567245 – 3665980909

25 gennaio, 2020