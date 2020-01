Anziano ustionato, aveva perso una mano in un’esplosione

San Lorenzo Nuovo - A settembre un incidente d'auto, ieri la stufa scoppiata: ha bruciature su volto e gambe, ma non è in pericolo di vita

San Lorenzo Nuovo – I soccorritori se ne sono accorti subito: non aveva più la mano destra. Ma non era a causa della stufa scoppiata.

L’ottantenne rimasto ferito ieri pomeriggio, in un incidente domestico a San Lorenzo Nuovo, conviveva con quel braccio mozzato da sempre. A 9 anni, mentre giocava in un campo, si era imbattuto in una bomba inesplosa. L’errore di toccarla e, in un attimo, l’esplosione.

Era sopravvissuto. Come all’incidente stradale avuto pochi mesi fa, a settembre: gravissimo, ma dopo una lunga riabilitazione a Villa Margherita, a Montefiascone, l’anziano aveva ripreso una vita normale.

Una fibra forte di cui l’ennesima conferma è arrivata sabato pomeriggio: la stufa gli è come esplosa in casa, facendo accorrere 118, vigili del fuoco di Gradoli e carabinieri. Sembrerebbe che l’uomo abbia cercato di ravvivare il fuoco con dell’alcol. Da qui la fiammata che lo ha investito e ustionato.

Lo hanno trovato con la bocca piena di fuliggine, il corpo e le pareti della cucina annerite. Il medico che lo ha soccorso, Roberto Catasca, lo ha rianimato e stabilizzato: in pochi minuti l’uomo è tornato cosciente.

Hanno provato a portarlo al Sant’Eugenio, ma l’elicottero dei soccorritori è dovuto tornare indietro a causa della nebbia. Quindi è rimasto a Belcolle, con ustioni di secondo e terzo grado su volto, gambe e mano sinistra. Ma per fortuna non è in pericolo di vita.

5 gennaio, 2020