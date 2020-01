Roma - A riportare la notizia è l'Ansa che cita fonti pentastellate - Luigi Di Maio: "Sarà l'occasione per dare una nuova visione ai 5 Stelle"

Condividi la notizia:











Roma – “Gli stati generali del Movimento si terranno dal 13 al 15 marzo”.

Gli stati generali del Movimento 5 stelle dovrebbero tenersi dal 13 al 15 marzo. La decisione sarebbe stata presa durante una riunione avvenuta a Roma del Team del futuro, il nuovo organo voluto da Luigi Di Maio e formato da ventiquattro referenti tematici. A riportare la notizia è l’Ansa che cita fonti pentastellate.

Ieri sera il leader M5s Luigi Di Maio, all’assemblea congiunta dei parlamentari, aveva parlato di una possibile riunione in vista. “Possiamo discutere di tutto – aveva adetto – anzi penso che sia opportuno farlo. Per questo abbiamo individuato il luogo dove farlo in maniera approfondita. Saranno gli stati generali del Movimento 5 stelle di marzo. Sarà l’occasione per riuscire a dare una nuova visione al Movimento. E per farlo dovremo guardare ai prossimi 10 anni”.

Condividi la notizia:











10 gennaio, 2020