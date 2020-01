Esteri - Così Donald Trump, su Twitter, dopo l'annuncio di Teheran di ricominciare ad arricchire l'uranio senza restrizioni

Teheran – L’Iran abbandona gli accordi sul nucleare del 2015 e annuncia di ricominciare ad arricchire l’uranio senza restrizioni.

L’annuncio è arrivato durante l’apertura dei giorni di lutto nazionale per il generale Soleimani, ucciso a Baghdad venerdì da un drone americano.

I leader europei Merkel (Germania), Macron (Francia) e Johnson (Inghilterra) hanno cercato di calmare le acque chiedendo di “ritirare tutte le misure che non sono in linea con l’accordo sul nucleare”, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha perso occasione per rilanciare con un’altra minaccia.

“Gli Stati Uniti colpiranno in maniera sproporzionata, se verranno attaccati” ha scritto su Twitter.

