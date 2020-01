Tragedia alla Dakar, muore Paulo Gonçalves

Sport - Motori - Il portoghese, 41 anni tra un mese, è caduto durante la prova speciale di questa mattina

Condividi la notizia:











Riad – Tragedia alla Dakar, il portoghese Paulo Gonçalves ha perso la vita oggi dopo un grave incidente durante il raid, che quest’anno si disputa in Arabia Saudita.

Secondo quanto riferiscono gli organizzatori della gara, Gonçalves è caduto al chilometro 276 della speciale di oggi. Dopo aver ricevuto l’allerta da un altro pilota che transitava lungo il percorso, un elicottero medico ha raggiunto il luogo dell’incidente in 8 minuti, ma il pilota era già “incosciente dopo essere andato in arresto cardiaco”.

Inutili i tentativi di rianimazione, sia sul posto che all’ospedale di Layla. Goncalves, 41 anni tra un mese, è stato dichiarato morto.

Il portoghese, dopo aver iniziato la sua carriera nel motocross, si era dedicato all’enduro e ai raid ed era diventato un veterano della Dakar, con tredici partecipazioni (la prima nel 2006), un secondo posto nel 2015 come miglior risultato e 3 tappe vinte. Nel 2013 aveva anche conquistato il campionato mondiale cross country.

Per molte stagioni pilota ufficiale Honda, Gonçalves quest’anno correva con una Hero. Alla partenza della tappa di oggi era in fondo alla classifica, con molte ore di ritardo accumulate per un guasto al motore nella terza giornata di gara. Nonostante avesse perso ogni speranza di un buon piazzamento, aveva voluto comunque continuare il raid.

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020