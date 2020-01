“Grazie alla stabilizzazione è possibile affrontare il lavoro con maggiore serenità”

Viterbo - Gli ex precari della Asl ieri hanno festeggiato il traguardo raggiunto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri 20 gennaio nell’Aula Boni dell’Ospedale Belcolle di Viterbo è stata festeggiata la fine del precariato degli operatori sanitari della Asl di Viterbo.

Abbiamo condiviso questo grande traguardo con la direzione strategica aziendale nelle persone del direttore generale Donetti, il direttore amministrativo Maria Luisa Velardi, il direttore sanitario Antonella Proietti e il consigliere regionale Enrico Panunzi.

Abbiamo ringraziato la direzione strategica e l’azienda tutta, per il grande sforzo compiuto nel concretizzare la meta della fine del precariato indicata dalle direttive regionali, facendo diventare la nostra Asl di fatto la capofila regionale nella stabilizzazione dei precari.

Al consigliere regionale Enrico Panunzi riconosciamo il ruolo fondamentale di profondo conoscitore della realtà aziendale, di intermediario tra le esigenze locali e la complessa organizzazione regionale, del contributo costante ed efficace nelle diverse tappe di un lungo processo.

La fine del precariato rappresenta una svolta per tutti noi, sia dal punto di vista professionale che personale, grazie alla stabilizzazione è ora possibile programmare un percorso lavorativo ed affrontarlo con maggiore serenità, sentendosi forti di appartenere ad una azienda che, divenuta più solida in assenza di personale precario, in cambio chiede solo professionalità, impegno, serietà e rinnovato entusiasmo.

21 gennaio, 2020