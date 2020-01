Guai in difesa per il Catania, a Viterbo assenti i due centrali titolari

Sport - Calcio - Serie C - La Viterbese spera nel recupero di Markic e studia la prossima avversaria, che dovrà fare a meno di Esposito e Silvestri

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Emergenza in difesa tra Viterbese e Catania.

Nonostante le buone prestazioni nel turno infrasettimanale, le due squadre hanno il reparto arretrato falcidiato dalle assenze.

La formazione della Tuscia è reduce dall’impegno sul campo della Paganese, chiuso 0-0 con zero tiri in porta subiti e quattro occasioni nitide sprecate malamente. Un incontro che nonostante le assenze ha messo in luce un’ottimo stato di forma fisica, merito del lavoro settimanale impartito dallo staff capitanato da Traficante.

Per Calabro le indicazioni positive sono arrivate soprattutto da Besea, che non aveva mai giocato da centrale difensivo e ha ricoperto un ruolo delicato con la giusta dose di attenzione, ma anche da Molinaro. Schierato da interno di squilibrio, una posizione ibrida tra la mezz’ala e il trequartista, il giovane attaccante è stato tra giocatori che hanno corso maggiormente con l’unica pecca nella poca lucidità sotto porta nei minuti finali.

In attesa di De Santis (non ancora pronto per giocare 90 minuti) e dei rinforzi dal mercato che arriveranno, ma non a breve, per domenica l’allenatore farà di tutto per recuperare almeno Markic ed evitare di tornare a schierare una linea difensiva in emergenza.

Situazione molto simile, se non più grave, anche in casa Catania. Due giorni fa la squadra rossazzurra ha battuto l’Avellino e dopo la sfida di Viterbo sarà impegnata nella semifinale di coppa Italia di serie C, da giocare mercoledì sul rettangolo verde della Ternana.

La prima delle due sfide ravvicinate si giocherà al Rocchi e Lucarelli dovrà fare a meno dei due difensori centrali titolari: sia Esposito che Silvestri, infatti, sono stati squalificati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Oltre a loro mancherà anche Saporetti (ai box per infortunio), con la conseguenza che gli unici centrali a disposizione dell’allenatore saranno Mbende e Marchese che non gioca dall’11 dicembre.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese (sabato)

Reggina – Bari

Viterbese – Catania

V. Francavilla – Paganese

Monopoli – Ternana

Potenza – Bisceglie

Rieti – Casertana

Avellino – Picerno

Cavese – Teramo

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 22 16 4 2 45 16 29 Bari 46 22 13 7 2 40 16 24 Ternana 46 22 14 4 4 34 20 14 Monopoli 43 22 14 1 7 30 18 12 Potenza 41 22 12 5 5 25 15 10 Teramo 34 22 9 7 6 24 23 1 Catania 33 22 9 6 7 33 32 1 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Paganese 29 22 7 8 7 31 26 5 Viterbese 29 22 8 5 9 29 27 2 Casertana 28 22 6 7 6 29 28 1 Cavese 28 22 7 7 9 20 31 -11 Vibonese 27 22 6 9 7 38 28 10 V. Francavilla 27 22 6 9 7 27 29 -2 Avellino 27 22 8 3 11 26 33 -7 Picerno 23 22 6 5 11 23 28 -5 Bisceglie 17 22 3 8 11 18 32 -14 Rende 14 22 3 5 14 15 40 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 8 22 3 4 15 23 51 -28

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

24 gennaio, 2020