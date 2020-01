Roma - Quest'anno si voterà in tre collegi per sostituire due senatori e un deputato in quei seggi che per vari motivi al momento risultano vacanti

Roma – Gualtieri candidato alle suppletive della Camera

Roberto Gualtieri sarà il candidato unitario del centrosinistra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera, in programma il primo marzo.

Fonti di centrosinistra rivelano all’Ansa che “l’unità di tutta la coalizione che sostiene il governo (Pd, Italia viva, Si, Psi, Art. 1) nel sostegno a Roberto Gualtieri”.

“Roberto Gualtieri – scrive su Twitter Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo – è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie a Gualtieri”.

Quest’anno si voterà in tre collegi per le elezioni suppletive per sostituire due senatori e un deputato.

I tre collegi sono chiamati a votare di nuovo per sostituire deputati o senatori in quei seggi che per vari motivi al momento risultano vacanti.

In tre date differenti gli elettori del collegio Lazio 01 della Camera, del collegio Campania 07 del Senato e di quello Umbria 02 sempre del Senato, saranno chiamati di nuovo alle urne per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento.

26 gennaio, 2020