Libia - Nulla di fatto per il tentativo del presidente russo Putin

Mosca – Khalifa Haftar non firma l’accordo per il cessate il fuoco in Libia.

Il maresciallo ha lasciato l’incontro a Mosca senza il via libera all’intesa con il governo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj.

Nulla di fatto al momento, per il tentativo portato avanti dal presidente russo Putin.

Pare cha alla base del rifiuto ci siano diverse richieste dell’esercito nazionale libico non prese in considerazione.

14 gennaio, 2020