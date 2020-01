Harry e Meghan non saranno pù “altezze reali”, ma restano duchi di Sussex

Londra - La coppia deve anche restituire circa 3 milioni di euro usati per ristrutturare la loro residenza

Londra – Harry e Meghan non saranno più “altezze reali”, ma restano duchi di Sussex.

“Dopo molti mesi di conversazioni e più di recente di discussioni, posso annunciare che abbiamo trovato assieme una via per il futuro per mio nipote e la sua famiglia. Harry e Meghan e Archie saranno sempre amatissimi membri della mia famiglia”.

A dichiararlo è direttamente la regina Elisabetta.

Harry e Meghan, in sostanza, rinunciano a utilizzare l’appellativo di altezze reali in cambio della loro libertà, anche se il fratello dell’erede al trono William (dopo papà Carlo), manterrà il suo posto di sesto Windsor, nella linea di successione.

L’accordo stabilisce che la coppia non riceverà più fondi pubblici e chiede ai genitori del piccolo Archie di restituire i 2,4 milioni di sterline (quasi 3 milioni di euro) usati per ristrutturare il loro cottage nella tenuta di Windsor.

19 gennaio, 2020