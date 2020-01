I Contrappunto Kids nel paese delle fiabe…

Viterbo - Nuova esibizione dei bambini diretti da Barbara Bastianini e Gloria Cannone a Sant'Angelo di Roccalvecce

Viterbo – (s.c.) – Il Contrappunto Kids, il coro di voci bianche diretto dai maestri Barbara Bastianini e Gloria Cannone, si è esibito ieri 5 gennaio in occasione del concerto tenuto dall’ensemble vocale Il Contrappunto nella chiesa di San Michele Arcangelo di Sant’Angelo di Roccalvecce.

I bambini sono stati accolti da una guida che li ha accompagnati alla scoperta dei fantasiosi murales del paese delle fiabe, per poi cantare nella chiesa gremita di pubblico brani impegnativi come I want you back dei Jackson Five e True Colors di Cindy Lauper.

Il concerto ha visto protagonista il coro Il Contrappunto diretto dal maestro Fabrizio Bastianini, accompagnato dal quartetto di ottoni dell’EtruriÆnsemble (Simone Buzi-Nicoló Testa, trombe, Giovanni Sargeni-Saverio Beccaccioli, tromboni) organico che accompagna abitualmente il coro nelle trasferte europee, tra le ultime Praga e Monte Carasso nel Canton Ticino.

Al pianoforte Fabrizio Viti mentre le percussioni sono affidate a Giuseppe Maria Ceccarini. Scroscianti applausi anche per gli splendidi solisti: Luisa Stella, Mariangela Rossetti, Serenella Fanelli e Alessandro Fiocchetti.

In repertorio oltre ai classici natalizi (da White Christmas a Deck the hall) anche musiche di Rossini, Bach, Mendelssohn, Rutter e, immancabili per un paese fiabesco come è Sant’Angelo, alcuni brani estratti dai film di animazione.

I talentuosi bambini del Contrappunto Kids sono reduci dal grande successo del concerto di Natale del 23 dicembre al teatro Unione di Viterbo, accompagnati dell’orchestra sinfonica Etruriaensamble sotto la direzione del maestro Fabrizio Bastianini. Hanno calcato il prestigioso palco del teatro Ariston di Sanremo e sono stati chiamati come ospiti dall’Unicef alla giornata mondiale dell’alimentazione e ogni anno interpretano l’inno di santa Rosa di padre Auda al giro delle sette chiese tenuto dai facchini. I componenti sono: Niccoló e Mariella Bugiotti, Vittoria Fratini, Rosamaria e Francesco Giorgi, Giada Miotto, Leonardo Morelli, Sveva, Flavia e Sofia Ranocchiari, Vittoria Renai.

Il coro di voci bianche è diretto e preparato dalle maestre Barbara Bastianini e Gloria Cannone, entrambe con pluriennale esperienza nell’attività dell’insegnamento e divulgazione musicale tra i più piccoli e da anni preparatrici di sezione del coro Il Contrappunto.

“Il coro di voci bianche – afferma Barbara Bastianini – è una splendida occasione per i bambini per scoprire il loro talento musicale ed esprimere il loro mondo interiore attraverso un’attività di gruppo divertente e stimolante. Durante gli incontri i bambini acquisiscono anche competenze teoriche, ritmiche e strumentali di base, fondamentali per comprendere in modo più ampio il linguaggio musicale e propedeutiche allo studio di uno strumento”.

Tutti i genitori che fossero interessati a regalare ai propri figli queste emozioni possono trovare le informazioni necessarie al 3281670365 o sulla pagina Facebook Contrappunto Kids.

