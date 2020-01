Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena spiega: "Passata questa settimana faremo delle verifiche, il problema si è comunque ridotto"

Viterbo – “I dissuasori restano, dobbiamo mandare via gli storni”. Anche se il problema si è ridotto, per il sindaco Giovanni Arena, c’è da avere ancora un po’ di pazienza. Il comune ha posizionato dei dissuasori acustici per scacciare gli uccelli e ridurre di conseguenza il guano che stava ricoprendo alcune zone della città.

“Abbiamo sentito alcuni residenti – spiega Arena – e ci hanno detto che, con le finestre chiuse, non danno assolutamente fastidio.

Mi dispiace se qualcuno ha dei disagi, ma devo pensare a risolvere il problema. Si tratta ancora di qualche giorno”.

I dissuasori quindi ci sono ancora “stanno – continua Arena – da piazzale Gramsci fino alla stazione di porta Romana. Resteranno finché il fenomeno non sarà del tutto arginato. Già adesso è molto ridotto, ma c’è da resistere ancora qualche giorno.

Passata questa settimana faremo delle verifiche e poi vedremo quando toglierli”.

Il problema “è più ampio di quello relativo al disturbo provocato dai suoni. Serve un po’ di pazienza – conclude il sindaco -. Dobbiamo mandare via gli storni”.

27 gennaio, 2020