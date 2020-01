“I pompieri hanno salvato un gattino terrorizzato su un albero di oltre 10 metri”

Viterbo - Mauro Angelo DinoChiarle, presidente provinciale Sezione Enpa, ringrazia i vigili del fuoco per il loro intervento andato avanti per due ore

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’Enpa al comando vigili del fuoco Viterbo e per conoscenza alla consigliera comunale Ombretta Perlorca, delegata per il benessere animale su Viterbo, al sindaco Arena e a Carla Rocchi, presidente Nazionale Enpa.

Con la presente intendo ringraziare complimentandomi per la professionalità dimostrata dagli uomini delle squadre intervenute martedì sera, su segnalazione e richiesta del sottoscritto, in località Grotte Santo Stefano, i quali in oltre due ore di lavoro, hanno portato in salvo un gattino con problemi di deambulazione che era salito e rimasto terrorizzato su un albero di oltre 10 metri.

L’operazione, effettuata con l’ausilio di un braccetto e con la luce delle fotocellule, si è felicemente conclusa con la consegna del piccolo Luis alla sua proprietaria, e ancora una volta conferma che nel corpo dei Vigili del fuoco, oltre a coraggio, determinazione e professionalità, esiste un Cuore!!

Ringrazio anche la nostra ottima volontaria Francesca Gamboni, sempre presente in ogni occasione, la quale malgrado la febbre ed il freddo ha seguito ogni momento delle operazioni, tenendomi informato in tempo reale su quanto avveniva,

Grazie a tutti a nome di Luis il micino e tutti gli animali che aiutate.

Mauro Angelo DinoChiarle

Presidente provinciale

Sezione Enpa Viterbo e Provincia

23 gennaio, 2020