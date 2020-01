Identificato il ragazzino trovato morto nel carrello di un aereo, aveva 14 anni

Parigi - Si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthélémy ed era nato il 5 febbraio 2005 a Yopougon - I genitori hanno confermato l'identità

Si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthélémy e aveva 14 anni. E’ lui il ragazzino trovato senza vita mercoledì scorso nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Abidjan, in Costa D’Avorio. Il velivolo partito da Abidjan era poi atterrato a Parigi.

A identificarlo sono state le autorità ivoriane. Repubblica riporta una nota del ministero dell’Interno. “Ani Guibahi Laurent Barthélémy – si legge – nato il 5 febbraio 2005 a Yopougon, distretto di Abidjan, allievo del 4 anno a Niangon Lokoua (sottodistretto di Yopougon). Lìidentità è stata confermata da genitori”.

Il ministero specifica di aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto. “Ani Guibahi Laurent Barthélémy – afferma – ha raggiunto il carrello di atterraggio dell’aeromobile afferrandolo mentre si preparava al decollo verso le 22,55”.

In un’intervista al quotidiano Fraternité Matin, il ministro Amadou Koné ha spiegato come nel video “si vede un individuo che indossa una maglietta (…). Pensiamo che sia riuscito a entrare sulla pista scavalcando le recinzioni. Poi si deve essere nascosto nelle siepi per infine afferrare il carrello di atterraggio dell’aereo proprio al momento del decollo”.

Al momento all’aeroporto di Abidjan sono state adottate diverse misure restrittive di sicurezza.

10 gennaio, 2020