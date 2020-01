Teheran - Il corpo del generale iraniano è rientrato nel suo paese - Sarà scortato fino alla città santa di Mashad e poi a Teheran

Teheran – Il feretro di Soleimani accolto da migliaia di persone.

Sono iniziati i tre giorni di lutto nazionale in Iran per la morte del generale Qassem Soleimani, ucciso venerdì scorso a Baghdad in Iraq da un raid americano.

La salma del generale e quella del vice comandante della milizia filo-iraniana, l’iracheno Hashd al-Shaabi, sono arrivate all’aeroporto di Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan in Iran.

La processione funebre in loro onore è partita dall’aeroporto della cittadina iraniana. A seguire la processione ci sono migliaia di persone. La gente ha sfilato sventolando i ritratti del generale, piangendo e gridando “Morte all’America”.

Il corpo del generale sarà trasportato nella città santa di Mashad nel pomeriggio, a Teheran lunedì mattina e poi a Qom lunedì sera. Soleimani verrà sepolto martedì pomeriggio nella sua città natale, Kerman, secondo le sue volontà.

Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che venerdì ha autorizzato l’attacco a Soleimani, ha twittato che gli Stati Uniti sono pronti a colpire 52 siti “importanti per l’Iran e la cultura iraniana”.

L’Iran ha annunciato che entro questa notte deciderà se avviare una nuova fase della sua uscita dall’accordo sul nucleare. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri e a riferirlo è l’agenzia Bloomberg.

5 gennaio, 2020