Il parlamento iracheno chiede il ritiro delle truppe straniere dal paese

Baghdad - La decisione è stata presa dopo il raid Usa in cui è stato ucciso il comandante iraniano Qassem Soleimani

Baghdad – Il parlamento iracheno chiede il ritiro delle truppe straniere.

Il Parlamento iracheno ha approvato una risoluzione nella quale si chiede l’uscita dal paese di tutte le truppe straniere presenti. La decisione è stata presa nella sessione straordinaria convocata dopo il raid Usa in cui è stato ucciso il comandante iraniano Qassem Soleimani.

In specifico il parlamento ha esortato il governo a “porre fine alla presenza di truppe straniere” in Iraq, iniziando col “ritirare la sua richiesta di assistenza” alla comunità internazionale per combattere l’Isis.

La risoluzione chiede di abrogare l’accordo secondo cui Washington invia truppe in Iraq per oltre quattro anni, come appoggio alla lotta contro il gruppo jihadista Stato islamico.

5 gennaio, 2020