Il rocker Piero Pelù è alla Feniglia per pulire la spiaggia

Orbetello – Piero Pelù si trova a Orbetello per pulire la spiaggia della Feniglia. L’inziativa era stata lanciata dal rocker anche su Facebook dove ieri aveva pubblicato un vademecum con le principali informazioni sulla giornata di raccolta.

Questa mattina la rockstar ha dato il via alla pulizia della spiaggia dai rifiuti riportati a riva dal mare insieme a Legambiente, Sei Toscana, il Wwf di Grosseto, il comune di Orbetello, il comune di Monte Argentario e tutti i volontari che si sono registrati.

La raccolta dei rifiuti è inziata alle 10 di questa mattina e terminerà intorno alle 13.

“Migliaia di persone hanno aderito, vi ringrazio – ha detto il cantante alla vigilia dell’iniziativa -. Salveremo quella spiaggia e quel mare. Può essere solo l’inizio di un grande percorso per l’ambiente, per chi verrà dopo di noi, per vivere tutti meglio”.

4 gennaio, 2020