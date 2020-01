Viterbo - Nel secondo quadrimestre del 2019 - Da gennaio ad agosto percepiti oltre 254mila euro - In tutto l'anno il comune punta ad arrivare a 380mila euro

Viterbo – Tassa di soggiorno, incassati altri 144mila euro. La cifra si riferisce al secondo quadrimestre del 2019.

Per la precisione, i versamenti effettuati dalle strutture ricettive al comune di Viterbo, grazie all’imposta per chi soggiorna in città, ammontano a 144mila 205 euro per il periodo maggio-agosto 2019.

Nel primo quadrimestre l’introito era stato di 110mila 277 euro. Nel secondo, dunque, si è registrato un +34mila euro.

Da gennaio ad agosto palazzo dei Priori ha già incassato oltre 254mila euro. Per tutto il 2019 l’amministrazione ha calcolato di arrivare a 380mila euro: è su questa cifra che l’assessorato al turismo ha programmato gli investimenti, dopo l’aumento della tassa a partire dal primo gennaio 2019.

6 gennaio, 2020