Impugna un coltello e minaccia la compagna, arrestato

Tarquinia - 38enne finisce in carcere dopo le indagini dei poliziotti della squadra volante

Tarquinia – Litiga con il fratello della compagna in strada e in un locale, poi torna a casa e se la prende con la donna. I poliziotti del commissariato di Tarquinia hanno arrestato un 38enne.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di giovedì. “La squadra volante del commissariato di Tarquinia – spiega la questura in una nota – è intervenuta in un locale dove era in corso una violenta lite tra un 38enne e il fratello della compagna, entrambi italiani, che si erano già fronteggiati poco prima in strada dove era stata coinvolta anche la donna”.

I poliziotti sono riusciti a sedare la lite e a riportare la calma. “Ma l’aggressore 38enne, non contento – continua la questura -, subito dopo è andato nell’abitazione dove conviveva con la donna e, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, ha messo a soqquadro l’appartamento”.

Immediato l’intervento delle volanti. “Ricostruita la vicenda – prosegue la questura -, anche tramite l’attenta disamina delle relazioni redatte in occasione di diversi interventi effettuati nel tempo dai poliziotti nei confronti del 38enne, è emerso che aveva ripetutamente minacciato la compagna, anche con l’uso di coltelli”.

Dopo gli accertamenti e su disposizione della magistratura, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Civitavecchia.

18 gennaio, 2020