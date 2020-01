Viterbo - Roberto Lombi fa un appello dopo il furto che ha subito martedì pomeriggio: "Aiutatemi a ritrovare il mio registratore di cassa"

Viterbo – “In 5 minuti mi hanno scassinato il camion e rubato soldi e registratore di cassa”. Roberto Lombi fa un appello dopo il furto che ha subito martedì pomeriggio a Viterbo. Gli hanno portato via mille euro e la cassa col registratore.

Conosciuto da tutti come Robypesca, da anni vende il pesce al mercato del Carmine. Proprio dopo il lavoro è andato a fare dei giri.

“Ero sulla Teverina – racconta Lombi – all’uscita del raccordino nei pressi della Banca Lazio nord. Ho parcheggiato proprio lì davanti e sono entrato in un negozio. Nemmeno un quarto d’ora e quando sono uscito ho trovato la portiera forzata. Si erano portati via la cassa con circa mille euro e soprattutto il registratore che stava dentro una borsetta nera con su scritto Micrelec.

Il giorno dopo – continua – sono ritornato per vedere se l’avessero buttato, perché con quello non ci si può fare davvero nulla.

In 5 minuti mi hanno scassinato il camion, forzando la serratura e piegandola. Ho sporto denuncia alla polizia”.

Lombi però chiede l’aiuto di tutti: “Se qualcuno dovesse trovarlo – conclude il commerciante -, mi contattasse al 3475077638. Non mi importa dei soldi, vorrei solo ritrovare il registratore che per il mio lavoro è molto importante”.

30 gennaio, 2020