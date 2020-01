Bonaccini (Pd) allunga: 51,8% su Borgonzoni (Lega) al 41,5%

Elezioni regionali - Proiezioni sul voto in Emilia Romagna - In Calabria per gli exit poll Santelli (Centrodestra) verso la vittoria

Bologna – Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, alle 23 seggi chiusi.

23,55 – Elezioni regionali in Emilia Romagna, altra proiezione diffusa da La7, su un campione dell’8%. Stefano Bonaccini (Pd) allunga e si attesta al 51,8%, Lucia Borgonzoni (Lega) è al 41,5%.

Ci sono i primi dati sui partiti: il Pd al 31,2%, Lega 31%, FdI 8,3% e FI 2,7%. Il margine di errore è dell’1,61% in più o in meno.

23,35 – Arrivano le prime proiezioni sui voti in Emilia Romagna e in Calabria. Per Swg, che ha elaborato i dati per La7, In Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (Pd) è dato tra il 48,6 e il 52,6%, mentre Lucia Bergonzoni (Lega) tra il 40% e il 44%.

La copertura del campione è pari al 3%.

23,05 – Exit poll in Emilia Romagna, i due principali candidati, Stefano Bonaccini (Pd) e Lucia Borgonzoni (Lega), secondo i primi dati diffusi da La7 sono molto vicini come risultato, con un vantaggio del primo (tra il 47% e il 51%) e la seconda che si attesta fra il 44% e il 48%. Simone Benni, del Movimento 5 Stelle, invece, è tra il 2% e il 6%, con un crollo in regione dei pentastellati.

Mentre in Calabria la situazione dai primi exit poll pare più definita: Jole Santelli (centrodestra) è data tra il 49% e il 53% contro Filippo Callipo che si attesta tra il 29 e il 33%.

Ma si tratta di primissimi dati, in attesa delle prime proiezioni sui voti veri e propri,

Alta l’affluenza in Emilia Romagna. Alle 19 è stata del 58,82%, rispetto al 30,89% del 2014, mentre in Calabria, alla stessa ora aveva votato il 35,5% degli aventi diritto, rispetto al 34,6% della precedente tornata.

In Emilia Romagna i candidati alla presidenza sono sette: Marta Collot per Potere al Popolo, Lucia Borgonzoni (Lega) per il centrodestra, Simone Benini (M5s), Laura Bergamini (Partito comunista), Stefano Bonaccini (Pd) per il centrosinistra, Domenico Battaglia (Vaccini vogliamo la verità), Stefano Lugli (L’altra Emilia Romagna).

Sono quattro, invece, i candidati alla presidenza della regione Calabria: Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello(M5s) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria).

Gli elettori in Emilia Romagna sono tre milioni 515mila, mentre un milioni 959mila 50 in Calabria.

26 gennaio, 2020