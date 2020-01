“Storni: in via Nino Bixio, marciapiedi ridotti a vera e propria cloaca”

Anche tu redattore - Viterbo - Scrive Eleonora Celestini chiedendo di intervenire con un’operazione di sanificazione non solo in prossimità di Porta Romana e a Piazzale Gramsci ma anche alla Pila

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile redazione,

vi segnalo nelle foto la situazione dei marciapiedi e del piazzale di via Nino Bixio, zona La Pila, dove da un paio di mesi gli stormi hanno preso “in affitto” gli alberi all’interno di una proprietà privata.

Noi poveri residenti abbiamo accettato ormai nostro malgrado di non poter più parcheggiare nel piazzale (demaniale, e quindi di competenza comunale, biche comprese) dato che grazie agli escrementi degli uccelli le automobili si riempiono di cacca, ma per chi vive in prossimità della zona la presenza di questi uccelli sta creando una vera e propria emergenza sanitaria.

I bambini non possono avvicinarsi al marciapiedi, ridotti a vera e propria cloaca. Ed è notorio come tali escrementi siano veicolo di diverse malattie, a cui i nostri figli sono esposti perché in due mesi nessuno ha bonificato e sanificato l’area.

Chi abita in zona non può più aprire le finestre – quando ha la fortuna di arrivare indenne al portone di casa – a causa della puzza infernale, cumuli di guano impediscono di accedere al marciapiedi e ogni pomeriggio tra le 16,30 e le 17,15 circa in quell’area bisogna girare con l’ombrello anche se non piove, per non incappare in fastidiosi ricordini che spesso e volentieri piombano in testa.

Ci rendiamo conto che il problema non sia di facile soluzione, e che tre quarti del città siano nella stessa condizione. Ci rendiamo conto, sperando che si tratti di un fenomeno sporadico e transitorio, che non si possano certo impallinare gli storni, peraltro bellissimi da vedere.

Ma crediamo che la salute e l’incolumità dei cittadini che pagano le tasse (e che, oltre ad aver difficoltà ad entrare e uscire in casa, non possono neanche aprire le finestre o parcheggiare l’auto), bambini compresi, debbano essere tutelate e assicurate.

Quanto dovremo aspettare ancora per la bonifica e per una soluzione che tuteli sì gli animali ma anche i cittadini esasperati dalla loro presenza?

Qualche dissuasore – ma potente! – e un’operazione di sanificazione sarebbero graditi anche a via Nino Bixio, non solo in prossimità di porta Romana e a piazzale Gramsci.

Eleonora Celestini

16 gennaio, 2020