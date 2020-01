“Inaccettabile offendere chi si batte per le proprie idee”

Viterbo - La riflessione della consigliera FdI Martina Minchella nel giorno della Memoria

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mai è possibile giustificare gli insulti a chi si batte in modo leale per le proprie idee e abbiamo sempre il dovere di difendere la democrazia in ogni luogo e in ogni sua espressione, ogni commento su chi nelle scorse settimane si è rivolto con parole gravi e denigratorie nei confronti di alcuni consiglieri comunali di Civita Castellana è superfluo, e ferma la condanna, ancor di più perché avvenuto su un tema importante come i viaggi della memoria.

Alla consigliera Losurdo e al consigliere Brunelli va la mia solidarietà, quella stessa solidarietà che meritano tutti coloro che vengono offesi per le loro idee, indipendentemente dallo schieramento da cui vengono professate, lo sappiamo bene noi di Fratelli d’Italia, lo sa bene chi negli scorsi mesi si è dovuto difendere dalla stessa violenza verbale nel silenzio generale.

Nel giorno della Memoria abbiamo il dovere di ricordare per impedire che tragedie come la Shoah si ripetano ed abbiamo il dovere di prendere ad esempio l’insegnamento di chi negli anni si è battuto per la libertà, la democrazia e per il rispetto delle proprie idee, sempre.

Martina Minchella

Consigliera Fratelli d’Italia

27 gennaio, 2020