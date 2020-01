Incidente sul lavoro a Verbania, muore operaio 26enne

Cronaca - In uno stabilimento di produzione dell'acciaio

Condividi la notizia:











Verbania – Incidente sul lavoro a Verbania, muore 26enne.

La tragedia è avvenuta nella notte a Pallanzeno in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Per cause in corso d’accertamento un operaio di 26 anni è morto schiacciato da alcune putrelle di ferro che stava scaricando da un camion in uno stabilimento di produzione dell’acciaio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i tecnici dello Spresal.

I militari indagano sull’accaduto.

Condividi la notizia:











11 gennaio, 2020