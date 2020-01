Viterbo - Continua la vicenda sollevata da un esposto della Fantaworld

Viterbo – Incompatibilità di Barelli, il Comune invia gli atti in procura.

Tutto è partito dalla richiesta di Fantaworld, società che ha organizzato il Viterbo Christmas Village, a comune, procura e prefetto di verificare la compatibilità del consigliere comunale Giacomo Barelli con quello di legale della fondazione Caffeina.

Gli atti della richiesta sono poi stati esaminati dalla conferenza dei capigruppo del consiglio comunale a palazzo dei Priori che li hanno successivamente trasmessi alla segretaria generale del comune di Viterbo Annalisa Puopolo.

L’amministrazione a quel punto ha deciso nuovamente di reinviare le carte alla procura.

Carte che, in realtà, in procura ci sarebbero già, visto che gli uffici di via Falcone e Borsellino erano tra i destinatari iniziali dell’esposto della Fantaworld.

Ora, quindi, la vicenda resta sospesa a palazzo dei Priori. Qualora ci siano sviluppi in procura, invece, potrebbe tornare ad essere un argomento di discussione in consiglio comunale.

23 gennaio, 2020